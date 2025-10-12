Вэнс: Трамп может рассмотреть делистинг китайских компаний с американских бирж

По словам Вэнса, Трамп открыт ко всем возможным вариантам и намерен решительно защищать национальные интересы США. Он также отметил, что у Вашингтона значительно больше инструментов экономического давления, чем у Китая. Тем не менее, по словам Вэнса, Трамп всегда готов вести переговоры на разумных условиях — если Пекин проявит сдержанность и конструктивность.

Ранее Трамп объявил о введении с 1 ноября 100% пошлин на весь импорт из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Кроме того, он сообщил о начале экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти шаги, по его словам, являются ответом на «чрезвычайно агрессивную торговую позицию» Китая.

Решение последовало вскоре после того, как Пекин ввёл экспортные ограничения на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов — сектор, в котором Китай контролирует около 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало резкое падение на фондовых рынках США: капитализация сократилась на $1,65 трлн., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».