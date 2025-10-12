Четыре человека погибли и больше 20 пострадали при стрельбе в американском баре
12 октября 202517:29
Четыре человека погибли и больше 20 получили ранения в результате стрельбы в баре Willie’s Bar and Grill на острове Святой Елены в Южной Каролине. Об этом сообщила пресс-служба офиса шерифа штата.
По данным полиции, четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии в местных больницах. Инцидент произошёл ранним утром в воскресенье, 12 октября. Личности погибших пока не раскрываются.
Ранее 12 человек пострадали в результате стрельбы в центре Монтгомери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Участник ралли в Польше врезался в дерево и погиб
- Четыре человека погибли и больше 20 пострадали при стрельбе в американском баре
- Минобороны: ПВО за 2 часа сбило 5 БПЛА ВСУ над Крымом
- В Красноярском крае завершились активные поиски пропавшей семьи
- Эстония откажется от дороги через российскую территорию
- Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков
- Макс Фадеев считает своей задачей поднять уровень музыкальных артистов в РФ
- Путин отменил акцизы на дизельное топливо до мая 2026 года
- Суд оштрафовал рэпера Гуфа за отказ пройти медосвидетельствование
- Военный фильм «Август» возглавит прокат третью неделю подряд
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru