Четыре человека погибли и больше 20 пострадали при стрельбе в американском баре

Четыре человека погибли и больше 20 получили ранения в результате стрельбы в баре Willie’s Bar and Grill на острове Святой Елены в Южной Каролине. Об этом сообщила пресс-служба офиса шерифа штата.

12 человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Алабама

По данным полиции, четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии в местных больницах. Инцидент произошёл ранним утром в воскресенье, 12 октября. Личности погибших пока не раскрываются.

Ранее 12 человек пострадали в результате стрельбы в центре Монтгомери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СтрельбаСША

