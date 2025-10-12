Учёные из США обнаружили нейроны, отключение которых избавляет от хронической боли
Исследователи из Пенсильванского университета выявили нейроны, отключение которых может избавить от хронической боли, включая головную. Об этом сообщает журнал Nature.
По данным Nature, в экспериментах на мышах учёные обнаружили группу нейронов, которые остаются активными после начальной боли, поддерживая её длительное время. Подавление этих нейронов позволило животным испытывать лишь кратковременную боль.
Кроме того, исследователи выявили у мышей естественный механизм подавления боли — выделение особого химического вещества, активирующегося, например, при длительном голоде. Учёные считают, что подтверждение этих данных может привести к созданию новых методов лечения хронической боли.
Ранее доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев в беседе с НСН рассказал способы замедлить старение человека.
