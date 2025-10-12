Учёные из США обнаружили нейроны, отключение которых избавляет от хронической боли

По данным Nature, в экспериментах на мышах учёные обнаружили группу нейронов, которые остаются активными после начальной боли, поддерживая её длительное время. Подавление этих нейронов позволило животным испытывать лишь кратковременную боль.

Кроме того, исследователи выявили у мышей естественный механизм подавления боли — выделение особого химического вещества, активирующегося, например, при длительном голоде. Учёные считают, что подтверждение этих данных может привести к созданию новых методов лечения хронической боли.

