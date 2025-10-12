Участник ралли в Польше врезался в дерево и погиб

Участник ралли в польском городе Ныса погиб после столкновения с деревом, в результате которого его автомобиль BMW загорелся. Об этом сообщает телекомпания TVP со ссылкой на полицию.

В Польше во время тестовых заездов погиб автогонщик Доретто

Гонка чемпионата Польши прошла в воскресенье, 12 октября. По данным правоохранителей, несмотря на немедленную помощь очевидцев, 40-летний гонщик Артур Сенковский скончался на месте аварии. Его штурман получил травмы и был госпитализирован.

В связи с трагедией организаторы приняли решение досрочно прекратить соревнования.

Накануне на этом же ралли автомобиль сбил двух фотокорреспондентов, находившихся у трассы. Их также доставили в больницу.

Летом в Польше в результате аварии во время тестового заезда погиб итальянский автогонщик Маттео Доретто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ДТПАвтогонкиПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры