Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина по ДСНВ
Президент США Дональд Трамп назвал «хорошей идеей» предложение президента России Владимира Путина о сохранении на год количественных ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения его срока действия. Об этом Трамп заявил ТАСС во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
«Для меня это звучит как хорошая идея», - сказал Трамп.
22 сентября на совещании с Советом безопасности РФ Путин предложил после истечения срока договора 5 февраля 2026 года еще в течение года добровольно соблюдать его ограничения, но только при взаимности со стороны Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут ответа США на предложение Путина по ДСНВ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
