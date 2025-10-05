Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина по ДСНВ

«Для меня это звучит как хорошая идея», - сказал Трамп.

22 сентября на совещании с Советом безопасности РФ Путин предложил после истечения срока договора 5 февраля 2026 года еще в течение года добровольно соблюдать его ограничения, но только при взаимности со стороны Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут ответа США на предложение Путина по ДСНВ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».