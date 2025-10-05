«Макларен» второй год подряд стал обладателем Кубка конструкторов «Формулы-1»
Британская команда «Макларен» досрочно завоевала Кубок конструкторов в сезоне «Формулы-1» 2025 года.
В воскресенье на 18-м этапе чемпионата — Гран-при Сингапура — победу одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларена» — финишировали третьим и четвёртым соответственно. Это позволило «Макларену» досрочно завоевать Кубок конструкторов за шесть этапов до конца сезона.
«Макларена» набрали 650 очков, намного оторвавшись от «Мерседеса» (325) и «Феррари» (300). Для британской команды это второй подряд и десятый в истории Кубок конструкторов — теперь они делят второе место по общему числу трофеев с другими грандами, уступая лишь «Феррари» (16).
В личном зачёте пилотов лидирует Оскар Пиастри (336 очков), за ним следует его напарник Ландо Норрис (314) и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (273).
Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 17 по 19 октября в Остине (штат Техас, США), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
