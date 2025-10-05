Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс. б/с

По информации ОПЕК+, решение принято на фоне устойчивого прогноза по мировой экономике и благоприятной рыночной конъюнктуры, в том числе низких запасов нефти.

Россия в ноябре сможет добывать до 9,532 млн баррелей в сутки, что на 41 тыс. б/с больше, чем в октябре. Саудовская Аравия также увеличит добычу на 41 тыс. б/с — до 10,061 млн б/с. Ирак нарастит производство на 18 тыс. б/с (до 4,255 млн), ОАЭ — на 12 тыс. б/с (до 3,399 млн), Кувейт — на 10 тыс. б/с (до 2,569 млн), Казахстан — на 7 тыс. б/с (до 1,563 млн), Алжир и Оман — по 4 тыс. б/с (до 967 тыс. и 808 тыс. соответственно).

Следующая встреча министров ОПЕК+ запланирована на 2 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».