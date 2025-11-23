СМИ: Израиль ликвидировал в Бейруте начальника штаба «Хезболлы»

Предположительно, Табатабаи занимал второе место в иерархии «Хезболлы». По данным ливанской стороны, в результате удара Израиля погибли два человека, еще 20 ранены. Однако пока неясно, был ли Табатабаи убит в результате удара.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила операцию по настоянию министра обороны Исраэля Каца. В заявлении подчеркивается, что Израиль готов устранять угрозы в любом месте и в любое время.



В середине сентября два командира «Хезболлы» погибли при авиаударе Израиля по Ливану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».