СМИ: Израиль ликвидировал в Бейруте начальника штаба «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар беспилотником по жилому дому в пригороде столицы Ливана Харет-Хрейк, в результате которого ликвидирован начальник штаба шиитской группировки «Хезболлах» Хайтам Али Табатабаи. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Hadath.

Предположительно, Табатабаи занимал второе место в иерархии «Хезболлы». По данным ливанской стороны, в результате удара Израиля погибли два человека, еще 20 ранены. Однако пока неясно, был ли Табатабаи убит в результате удара.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила операцию по настоянию министра обороны Исраэля Каца. В заявлении подчеркивается, что Израиль готов устранять угрозы в любом месте и в любое время.

В середине сентября два командира «Хезболлы» погибли при авиаударе Израиля по Ливану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

