СМИ: Восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча

По данным 112, уже на первой минуте матча мальчика толкнули в спину, после чего он головой врезался в борт. Как результат - компрессионный перелом четырёх позвонков.

112 добавляет, что медики, присутствовавшие на игре, не оказали пострадавшему помощь, а судьи не остановили игру и не зафиксировали нарушение. Товарищи по команде самостоятельно подняли мальчика со льда и довезли до скамейки, хотя при таких травмах это категорически запрещены.

Сейчас юному хоккеисту предстоит полгода реабилитации: три месяца он будет носить жёсткий корсет и ему полностью запрещено сидеть.

Ранее в Бразилии 16-летний вратарь отбил пенальти грудью и умер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».