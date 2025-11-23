СМИ: Восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча

Восемилетний игрок уфимской команды «Астра» получил тяжёлую травму позвоночника во время матча в Бугульме 8 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В Бразилии 16-летний вратарь отбил пенальти грудью и умер

По данным 112, уже на первой минуте матча мальчика толкнули в спину, после чего он головой врезался в борт. Как результат - компрессионный перелом четырёх позвонков.

112 добавляет, что медики, присутствовавшие на игре, не оказали пострадавшему помощь, а судьи не остановили игру и не зафиксировали нарушение. Товарищи по команде самостоятельно подняли мальчика со льда и довезли до скамейки, хотя при таких травмах это категорически запрещены.

Сейчас юному хоккеисту предстоит полгода реабилитации: три месяца он будет носить жёсткий корсет и ему полностью запрещено сидеть.

Ранее в Бразилии 16-летний вратарь отбил пенальти грудью и умер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

