СМИ: 50 школьников сбежали от похитителей в Нигерии

Пятьдесят из 303 учащихся и преподавателей, похищенных боевиками из католической школы Святой Марии в штате Нигер (запад Нигерии), смогли сбежать и вернуться к семьям. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на Ассоциацию христиан Нигерии.

В Нигерии из католической школы похитили 227 учеников и учителей

Нападение на школу произошло в ночь с 20 на 21 ноября, когда вооружённые преступники ворвались на территорию учебного заведения и увели 291 ученика и 12 преподавателей.

Из-за участившихся атак на школы президент Нигерии Бола Тинубу отменил все зарубежные поездки. Власти десяти штатов страны приняли решение временно закрыть учебные заведения, а в наиболее уязвимые районы направлены дополнительные подразделения армии и полиции.

В прошлом году в Нигерии неизвестные ворвались в университет и захватили студентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
