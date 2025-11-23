СМИ: 50 школьников сбежали от похитителей в Нигерии
Пятьдесят из 303 учащихся и преподавателей, похищенных боевиками из католической школы Святой Марии в штате Нигер (запад Нигерии), смогли сбежать и вернуться к семьям. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на Ассоциацию христиан Нигерии.
Нападение на школу произошло в ночь с 20 на 21 ноября, когда вооружённые преступники ворвались на территорию учебного заведения и увели 291 ученика и 12 преподавателей.
Из-за участившихся атак на школы президент Нигерии Бола Тинубу отменил все зарубежные поездки. Власти десяти штатов страны приняли решение временно закрыть учебные заведения, а в наиболее уязвимые районы направлены дополнительные подразделения армии и полиции.
В прошлом году в Нигерии неизвестные ворвались в университет и захватили студентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
