«Зенит» вышел на первое место в РПЛ после победы над «Нижним Новгородом»

Голы у петербуржцев забили Максим Глушенков (48-я минута) и Вендел (69-я), для бразильца это первый мяч в текущем чемпионате.

Подопечные Сергея Семака продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 12 матчей и с 33 очками вышли на чистое первое место. «Нижний Новгород», не знающий побед с сентября, остался на последней, 16-й строчке, имея в активе лишь 8 очков.

В следующем туре 30 ноября «Зенит» дома примет казанский «Рубин», а «Нижний Новгород» днём ранее сыграет на выезде с «Акроном» из Тольятти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

