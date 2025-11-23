«Зенит» вышел на первое место в РПЛ после победы над «Нижним Новгородом»
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «Нижний Новгород» со счётом 2:0 и впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу.
Голы у петербуржцев забили Максим Глушенков (48-я минута) и Вендел (69-я), для бразильца это первый мяч в текущем чемпионате.
Подопечные Сергея Семака продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 12 матчей и с 33 очками вышли на чистое первое место. «Нижний Новгород», не знающий побед с сентября, остался на последней, 16-й строчке, имея в активе лишь 8 очков.
В следующем туре 30 ноября «Зенит» дома примет казанский «Рубин», а «Нижний Новгород» днём ранее сыграет на выезде с «Акроном» из Тольятти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
