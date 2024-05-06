Минобороны передало в Музей Победы рассекреченные военные документы

Согласно документам, командование немецкими войсками намеревалось добиться окончательной победы в войне и взять в плен советское правительство и Иосифа Сталина в течение трех недель. Предполагалось, что в выполнении этой задачи окажут помощь сообщники Германии в СССР.

Кроме того, отмечается, что немецкие власти собирались завершить боевые действия на восточном фронте в августе 1941 года, после чего планировали вторгнуться в Великобританию.

В передаче документов участвовал начальник Главного разведывательного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, который указал на то, что «реликвии военной разведки» были обнародованы в день святого Георгия Победоносца — покровителя военных разведчиков.

Ранее ФСБ рассекретила документ о срыве мятежа украинских националистов в РККА.

