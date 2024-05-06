Минобороны передало в Музей Победы рассекреченные военные документы
Министерство обороны России передало московскому Музею Победы рассекреченные документы, касающиеся деятельности военной разведки СССР накануне и в период ВОВ. Об этом сообщило «РИА Новости».
Согласно документам, командование немецкими войсками намеревалось добиться окончательной победы в войне и взять в плен советское правительство и Иосифа Сталина в течение трех недель. Предполагалось, что в выполнении этой задачи окажут помощь сообщники Германии в СССР.
Кроме того, отмечается, что немецкие власти собирались завершить боевые действия на восточном фронте в августе 1941 года, после чего планировали вторгнуться в Великобританию.
В передаче документов участвовал начальник Главного разведывательного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, который указал на то, что «реликвии военной разведки» были обнародованы в день святого Георгия Победоносца — покровителя военных разведчиков.
Ранее ФСБ рассекретила документ о срыве мятежа украинских националистов в РККА.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде начались съемки фильма «ON» с Юлией Пересильд в главной роли
- Минобороны передало в Музей Победы рассекреченные военные документы
- Помощник Путина рассказал, кого пригласили на парад 9 мая
- Мужчина погиб при прямом попадании снаряда ВСУ в летнюю кухню под Белгородом
- Минобороны: Российская армия пресекла попытку атаки со стороны ВСУ
- ПВО России уничтожила семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
- Россиянам рассказали об опасности употребления переваренных яиц
- Актер Немец заявил, что уровень актерской игры Ефремова повысится после срока
- МИД РФ предупредил посла Великобритании об ответе на удары британским оружием
- Путин выразил благодарность уходящему в отставку правительству
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru