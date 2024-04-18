ФСБ рассекретила документ о срыве мятежа украинских националистов в РККА
Военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, готовившийся проникшими в Красную армию украинскими националистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченный архивный документ ФСБ.
Весной 1944-го правобережную Украину освободили от немецких оккупантов, на этих территориях начали мобилизацию населения призывного возраста и формирование запасных полков и дивизий армии. Среди призванных оказались участники запрещенных в России экстремистских формирований «Организация украинских националистов» и «Украинская повстанческая армия».
Как отмечается в докладной записке замначальника «Смерша» Николая Селивановского на имя Иосифа Сталина и Вячеслав Молотова, во время мобилизации на Западной Украине главари националистических организаций поручили членам формирований идти в Красную армию и вести там подрывную и террористическую работу. В частности, националисты планировали захватить оружие и боеприпасы, уничтожить офицеров и уйти к боевикам в леса на западе Украины. «Смерш» сорвал планы злоумышленников. После завершения следствия всех обвиняемых предали суду.
Всего в апреле-августе 1944 года органы контрразведки выявили и арестовали 4220 участников националистических организаций, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подполье: ВС России ударили по расположению военных в Ивано-Франковске
- При падении обломков дрона в Ростовской области пострадал человек
- МЧС: В Курганской области остаются затопленными более 5,3 тысячи домов
- ФСБ рассекретила документ о срыве мятежа украинских националистов в РККА
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород
- В G7 решили сохранить активы России замороженными до возмещения урона Украине
- Над тремя регионами России сбили 20 дронов и пять малоразмерных воздушных шаров
- В подполье заявили об ударах по аэродрому и складам ВСУ на западе Украины
- СМИ: Священника и военного арестовали за участие в белгородской ОПГ
- Президент Колумбии выразил заинтересованность в скорейшем вступлении в БРИКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru