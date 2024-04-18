ФСБ рассекретила документ о срыве мятежа украинских националистов в РККА

Военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, готовившийся проникшими в Красную армию украинскими националистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченный архивный документ ФСБ.

Весной 1944-го правобережную Украину освободили от немецких оккупантов, на этих территориях начали мобилизацию населения призывного возраста и формирование запасных полков и дивизий армии. Среди призванных оказались участники запрещенных в России экстремистских формирований «Организация украинских националистов» и «Украинская повстанческая армия».

Как отмечается в докладной записке замначальника «Смерша» Николая Селивановского на имя Иосифа Сталина и Вячеслав Молотова, во время мобилизации на Западной Украине главари националистических организаций поручили членам формирований идти в Красную армию и вести там подрывную и террористическую работу. В частности, националисты планировали захватить оружие и боеприпасы, уничтожить офицеров и уйти к боевикам в леса на западе Украины. «Смерш» сорвал планы злоумышленников. После завершения следствия всех обвиняемых предали суду.

Всего в апреле-августе 1944 года органы контрразведки выявили и арестовали 4220 участников националистических организаций, отмечает РЕН ТВ.

