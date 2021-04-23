Минобороны опубликовало документы об освобождении Венгрии в годы ВОВ
Минобороны РФ открывает новый мультимедийный проект, посвященный освобождению Венгрии в годы Великой отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Документы, которые выложило министерство, находятся в Центральном архиве Минобороны. В их число попали журналы боевых действий, карточки воинских захоронений, перечни погибших с указанием времен, а также наградные листы и документы, в которых зафиксирована помощь руководства СССР жителям Венгрии.
В Минобороны напоминают, что в боях за освобождение Венгрии погибли около 140 тысяч советских военнослужащих. Из них 80 тысяч погибли при штурме Будапешта.
Документы рассекречены и опубликованы в рамках проекта "Без срока давности". Он был разработан по поручению президента России Владимира Путина.
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