Минобороны открыло круглосуточную горячую линию для родственников мобилизованных

Минобороны России открыло круглосуточную горячую линию для родственников мобилизованных граждан. С помощью нее можно в том числе узнать, где находится военнослужащий и актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

На горячую линию можно обратиться по телефонам 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46.

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Свыше тысячи сотрудников «Службы 122» занимаются приёмом звонков по вопросам частичной мобилизации в российской столице. Об этом рассказал руководитель управления по обеспечению работы общегородского контакт-центра департамента информационных технологий Москвы Андрей Савицкий.

Звонки также принимает единая справочная служба правительства столицы. Операторы отвечают на обращения 24 часа в сутки.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Минобороны РФМобилизация
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