Правительство: Ушедших в академ студентов-очников не мобилизируют

Студенты очных отделений российских вузов, находящиеся в академическом отпуске, не могут быть мобилизованы для участия в СВО. Об этом сообщил запущенный правительством сайт «Объясняем.рф».

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По данным ресурса, студенты дневных отделений не отчисляются во время академического отпуска, поэтому действие отсрочки не прерывается.

Ранее Минобрнауки открыло для студентов «горячую линию», посвященную частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:вузыМобилизацияСтуденты
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