Правительство: Ушедших в академ студентов-очников не мобилизируют
28 сентября 202218:33
Студенты очных отделений российских вузов, находящиеся в академическом отпуске, не могут быть мобилизованы для участия в СВО. Об этом сообщил запущенный правительством сайт «Объясняем.рф».
По данным ресурса, студенты дневных отделений не отчисляются во время академического отпуска, поэтому действие отсрочки не прерывается.
Ранее Минобрнауки открыло для студентов «горячую линию», посвященную частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru