Минцифры закроет форму подачи заявок IT-специалистов на отсрочку от мобилизации 16 ноября
Минцифры на следующей неделе закроет сервис подачи заявлений на отсрочку от призыва по мобилизации для сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на портале госуслуг. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
«16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку», — рассказал министр.
По словам Шадаева, правом на отсрочку воспользовались около 5 тысяч IT-специалистов, получивших повестки. Кроме того, при участии Минобороны из воинских частей вернули 65 ошибочно мобилизованных работников отрасли.
Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершился 1 ноября, вместе с добровольцами на службу призвали 318 тысяч человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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