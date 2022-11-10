Минцифры закроет форму подачи заявок IT-специалистов на отсрочку от мобилизации 16 ноября

«16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку», — рассказал министр.

По словам Шадаева, правом на отсрочку воспользовались около 5 тысяч IT-специалистов, получивших повестки. Кроме того, при участии Минобороны из воинских частей вернули 65 ошибочно мобилизованных работников отрасли.

Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершился 1 ноября, вместе с добровольцами на службу призвали 318 тысяч человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

