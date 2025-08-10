Минобороны: Над российскими регионами сбили 26 БПЛА самолетного типа
10 августа 202518:43
Российские средства ПВО сбили 26 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в период с 15:00 до 18:00 мск.
Так, 11 БПЛА сбили над Брянской областью, 10 – над Калужской. Еще три дрона были уничтожены над территорией Краснодарского края. Кроме того, по одному БПЛА сбили над Рязанской и Белгородской областями.
Ранее в Минобороны России сообщили, в период с 11:30 до 15:00 ПВО уничтожило 15 БПЛА самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над российскими регионами сбили 26 БПЛА самолетного типа
- Кадыров: ВСУ дважды пытались атаковать Чечню
- Вэнс: Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти
- Вэнс: Идея встречи Путина и Зеленского до переговоров РФ и США непродуктивна
- Самолет Turkish Airlines совершил вынужденную посадку из-за загоревшихся наушников
- «Современно и адекватно»: Эксперт по стилю поддержал предложение Буцкой о школьной форме от дизайнеров РФ
- «Спартак» начал поиск нового главного тренера
- Германия и Великобритания вернули Египту 13 древних артефактов
- СМИ: Актриса Эмма Томпсон рассказала об отказе Трампу в свидании
- Специалист по БПЛА оценил создание «белого списка» сервисов при отключении мобильного интернета
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru