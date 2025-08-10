Минобороны: Над российскими регионами сбили 26 БПЛА самолетного типа

Российские средства ПВО сбили 26 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны: Над российскими регионами сбили 15 БПЛА самолетного типа

В российском оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в период с 15:00 до 18:00 мск.

Так, 11 БПЛА сбили над Брянской областью, 10 – над Калужской. Еще три дрона были уничтожены над территорией Краснодарского края. Кроме того, по одному БПЛА сбили над Рязанской и Белгородской областями.

Ранее в Минобороны России сообщили, в период с 11:30 до 15:00 ПВО уничтожило 15 БПЛА самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

