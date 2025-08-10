Минобороны: Над российскими регионами сбили 15 БПЛА самолетного типа

Российские средства ПВО сбили 15 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ более 120 дронов ВСУ

В российском оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в период с 11:30 до 15:00 мск.

Так, 5 БПЛА сбили над Тульской областью, четыре – над Орловской. Еще три дрона были уничтожены над территорией Краснодарского края. Кроме того, два БПЛА сбили над акваторией Азовского моря и один - над территорией Московского региона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
