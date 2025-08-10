Минобороны: Над российскими регионами сбили 15 БПЛА самолетного типа
Российские средства ПВО сбили 15 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в период с 11:30 до 15:00 мск.
Так, 5 БПЛА сбили над Тульской областью, четыре – над Орловской. Еще три дрона были уничтожены над территорией Краснодарского края. Кроме того, два БПЛА сбили над акваторией Азовского моря и один - над территорией Московского региона.
Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия и Великобритания вернули Египту 13 древних артефактов
- СМИ: Актриса Эмма Томпсон рассказала об отказе Трампу в свидании
- Специалист по БПЛА оценил создание «белого списка» сервисов при отключении мобильного интернета
- Минобороны: Над российскими регионами сбили 15 БПЛА самолетного типа
- Дмитрий Тарасов рассказал подробности кражи у его матери 6 миллионов рублей
- Более 4 тыс. человек приняли участие в фестивале по сап-серфингу «Яуза Фест»
- Аналитик исключил сокращение урожая из-за засухи на юге России
- ИКИ РАН: На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря
- СМИ: Зеленский может быть на Аляске во время встречи Путина и Трампа
- СМИ: Франция планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru