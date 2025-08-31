Минобороны: ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью 31 августа российские силы ПВО перехватили и ликвидировали 21 украинский БПЛА над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ атаковали промпредприятия в ряде регионов РФ

В ведомстве уточнили, что 11 дронов ВСУ сбили над Волгоградской областью, восемь — над Ростовской и по одному — над Белгородским и Брянским регионами.

Ранее в МО объявили, что за ночь 30 августа ПВО ликвидировали над несколькими регионами РФ 86 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоссияМинобороны РФВСУБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры