Минобороны: ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что 11 дронов ВСУ сбили над Волгоградской областью, восемь — над Ростовской и по одному — над Белгородским и Брянским регионами.

Ранее в МО объявили, что за ночь 30 августа ПВО ликвидировали над несколькими регионами РФ 86 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





