Минобороны: ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ
31 августа 202510:49
Минувшей ночью 31 августа российские силы ПВО перехватили и ликвидировали 21 украинский БПЛА над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что 11 дронов ВСУ сбили над Волгоградской областью, восемь — над Ростовской и по одному — над Белгородским и Брянским регионами.
Ранее в МО объявили, что за ночь 30 августа ПВО ликвидировали над несколькими регионами РФ 86 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
