Минобороны хочет освободить военнослужащих от QR-кодов
Военных хотят избавить QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию или отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
С такой инициативой в правительство вышло Минобороны. Как сообщают источники издания, военные смогут показать паспорт и документ, который подтверждает принадлежность к Вооруженным силам в местах, для посещения которых необходим QR-код. На военных пенсионеров хотят распространить аналогичные правила.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru