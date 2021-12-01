Минобороны хочет освободить военнослужащих от QR-кодов

Военных хотят избавить QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию или отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

С такой инициативой в правительство вышло Минобороны. Как сообщают источники издания, военные смогут показать паспорт и документ, который подтверждает принадлежность к Вооруженным силам в местах, для посещения которых необходим QR-код. На военных пенсионеров хотят распространить аналогичные правила.