СМИ: Высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП РФ на 1,5 п.п.

В настоящее время регулятор постепенно снижает ставку, которая больше полугода находилась на рекордном значении. Существенно влияют также спад инвестиций, снижение производства, волатильность рубля и антироссийские санкции.

За счет этого рост экономики в 2025 году составит около 1,5%, хотя в прошлом он был почти втрое выше.

Ранее россиян предупредили о росте цен из-за снижения ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

