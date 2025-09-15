СМИ: Высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП РФ на 1,5 п.п.

Высокая ключевая ставка Центробанка России замедлит рост валового внутреннего продукта на 1,5 п.п., сообщают «Известия».

«Лишь бы отвязались!»: Почему ЦБ снизил ключевую ставку лишь на 1%

В настоящее время регулятор постепенно снижает ставку, которая больше полугода находилась на рекордном значении. Существенно влияют также спад инвестиций, снижение производства, волатильность рубля и антироссийские санкции.

За счет этого рост экономики в 2025 году составит около 1,5%, хотя в прошлом он был почти втрое выше.

Ранее россиян предупредили о росте цен из-за снижения ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
