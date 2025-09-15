СМИ: Высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП РФ на 1,5 п.п.
Высокая ключевая ставка Центробанка России замедлит рост валового внутреннего продукта на 1,5 п.п., сообщают «Известия».
В настоящее время регулятор постепенно снижает ставку, которая больше полугода находилась на рекордном значении. Существенно влияют также спад инвестиций, снижение производства, волатильность рубля и антироссийские санкции.
За счет этого рост экономики в 2025 году составит около 1,5%, хотя в прошлом он был почти втрое выше.
Ранее россиян предупредили о росте цен из-за снижения ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП РФ на 1,5 п.п.
- РАН: Земля попала под действие корональной дыры на Солнце
- Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты в Курской области
- Вступил в силу безвизовый режим с Китаем
- У Нежина Черниговской области поражены предприятия критической инфраструктуры
- Туск заявил, что в Польше растёт волна пророссийских настроений и неприязни к Украине
- Памфилова: Выборы прошли без серьезных нарушений
- Перешедший в «Зенит» бразилец Жерсон сожалеет о решении и хочет покинуть клуб
- В МВД сообщили о 10 попытках терактов с применением БПЛА в ЕДГ-2025
- Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru