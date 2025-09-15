«Адвокатская монополия» может лишить бюджет РФ 140 млрд рублей
В России принятие проекта закона об «адвокатской монополии» может привести к значительному снижению налоговых поступлений — до 25 млрд в год, сообщают «Известия».
Минюст намерен ужесточить допуск в суды, чтобы сократить количество злоупотреблений со стороны недобросовестных юристов и сделать процесс судопроизводства более профессиональным. Как считают эксперты, в первые пять лет бюджет страны может недополучить 130–140 млрд рублей несмотря на ожидаемый рост стоимости услуг адвокатов.
Минюст в июле текущего года опубликовал для общественного обсуждения поправки, которые разрешают представлять интересы сторон в суде только адвокатам, специалисты без этого статуса будут лишены такой возможности.
Никакого повода для роста цен на услуги адвокатов в России нет, заявил в беседе с НСН советник Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко.
