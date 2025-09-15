«Адвокатская монополия» может лишить бюджет РФ 140 млрд рублей

Минюст намерен ужесточить допуск в суды, чтобы сократить количество злоупотреблений со стороны недобросовестных юристов и сделать процесс судопроизводства более профессиональным. Как считают эксперты, в первые пять лет бюджет страны может недополучить 130–140 млрд рублей несмотря на ожидаемый рост стоимости услуг адвокатов.

Минюст в июле текущего года опубликовал для общественного обсуждения поправки, которые разрешают представлять интересы сторон в суде только адвокатам, специалисты без этого статуса будут лишены такой возможности.

Никакого повода для роста цен на услуги адвокатов в России нет, заявил в беседе с НСН советник Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко.

