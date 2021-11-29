СМИ: Госдума примет законы о QR-кодах после Нового года
Госдума может не принять до конца 2021 года в трех чтениях законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в думском комитете по охране здоровья.
По данным собеседника издания в руководстве Госдумы, проекты могут быть приняты до 1 февраля.
«Пройдет первое чтение, после этого назначат рассылку инициативы другим субъектам законодательной инициативы для сбора поправок, она займет месяц, и уже после этого пройдет второе чтение — в январе», — рассказал собеседник «Ведомостей».
По словам источника, пауза между вторым и третьим чтениями, во время которой возможно внесение юридическо-технических правок, продлится меньше месяца, отмечает Ura.ru.
Законопроекты об использовании QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября, напоминает РИА ФАН. Как ожидается, законопроекты рассмотрят в первом чтении 16 декабря.
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