Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты в Курской области
Необходимо возродить опустевшие населенные пункты на территории Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
«Наша задача заключается в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты, которые сейчас безлюдны. Сделаем и это», — заявил он. Как ожидается, до конца текущего года в регионе будет возведено почти 50 базовых станций связи, которые обеспечат территорию высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью. В настоящее время станции построены в 195 населенных пунктах.
Ранее стало известно, что вторжению в Курскую область привели хищения при строительстве укреплений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
