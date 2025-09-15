Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты в Курской области

«Наша задача заключается в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты, которые сейчас безлюдны. Сделаем и это», — заявил он. Как ожидается, до конца текущего года в регионе будет возведено почти 50 базовых станций связи, которые обеспечат территорию высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью. В настоящее время станции построены в 195 населенных пунктах.

Ранее стало известно, что вторжению в Курскую область привели хищения при строительстве укреплений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

