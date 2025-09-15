РАН: Земля попала под действие корональной дыры на Солнце
15 сентября 202501:36
Земля попала под воздействие корональной дыры на Солнце, сообщают «Известия» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
Планета с опозданием в сутки начала пересекать границу действия корональной дыры. О более точном прогнозе станет известно утром 15 сентября.
Ранее стало известно, что область Солнца 4197 развернулась к Земле и представляет опасность для планеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
