Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики

По словам Даудова, инициатива исходила от всей команды Ахмат-Хаджи. В указе отмечены выдающиеся заслуги Кадырова перед страной, его преданность народу, личное мужество и многолетняя самоотверженная деятельность на благо социально-экономического развития и укрепления Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров стал первым, кто дважды удостоен звания Героя Чеченской Республики. В 2022 году он уже получал эту награду и стал её первым кавалером.

Ранее звание Герой Чечни присвоили сыну Кадырова - Адаму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

