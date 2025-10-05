Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Соответствующую медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики» ему вручил председатель правительства Чечни Магомед Даудов на открытии нового правительственного комплекса в Грозном.

По словам Даудова, инициатива исходила от всей команды Ахмат-Хаджи. В указе отмечены выдающиеся заслуги Кадырова перед страной, его преданность народу, личное мужество и многолетняя самоотверженная деятельность на благо социально-экономического развития и укрепления Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров стал первым, кто дважды удостоен звания Героя Чеченской Республики. В 2022 году он уже получал эту награду и стал её первым кавалером.

Ранее звание Герой Чечни присвоили сыну Кадырова - Адаму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
