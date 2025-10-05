Замглавы села Белгородской области попал в реанимацию после обстрела ВСУ
Заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарёв госпитализирован в тяжёлом состоянии после миномётного обстрела в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», он получил осколочные ранения передней брюшной стенки, множественные повреждения конечностей и открытый перелом правого бедра. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают экстренную медицинскую помощь.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на всей территории области объявлена ракетная опасность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс. б/с
- Путин: Возможная поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США
- Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики
- «Провал»: Сокращение урожая сахарной свеклы объяснили неправильным менеджментом
- Замглавы села Белгородской области попал в реанимацию после обстрела ВСУ
- СК: Двух 16-летних девушек арестовали по делу о двойном убийстве в Якутске
- Блогер-каскадёр разбил спорткар за 30 миллионов рублей
- Минобороны: 19 БПЛА ВСУ уничтожены за 3 часа над Белгородской областью
- Российский член жюри «Грэмми» перечислил своих фаворитов премии
- СМИ: Тысяча человек заблокирована на Эвересте из-за снегопада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru