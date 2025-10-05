Замглавы села Белгородской области попал в реанимацию после обстрела ВСУ

Заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарёв госпитализирован в тяжёлом состоянии после миномётного обстрела в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Белгороде после массированной атаки ВСУ закрыли торговые центры и рынок

По данным «Базы», он получил осколочные ранения передней брюшной стенки, множественные повреждения конечностей и открытый перелом правого бедра. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают экстренную медицинскую помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на всей территории области объявлена ракетная опасность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Белгородская областьРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры