«Провал»: Сокращение урожая сахарной свеклы объяснили неправильным менеджментом
Основная потеря урожая сахарной свеклы вызвана несоблюдением технологий севооборота и погодными условиями, заявил в эфире НСН глава ассоциации Юрий Подтуркин.
Председатель Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов Курской области Юрий Подтуркин в беседе с НСН обвинил столичный менеджмент сахарных холдингов в неурожае сахарной свеклы в России, так как, по его словам, управленцы, не работавшие на земле, нарушением технологий севооборота истощают землю, что приводит к болезням культур.
Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что к Новому году цены на сахар в России могут увеличиться на 20% из-за неурожайности сахарной свеклы. По данным источника, цена за килограмм вырастет примерно с 68 до 81 рубля.
Аграрии говорят, что в 2025 году урожайность сахарной свеклы снизилась до 25% по сравнению с прошлым годом. В том числе из-за майских заморозков, а позже — из-за засухи. Отмечается, что в связи с этим урожайность в среднем упала до 252 центнеров с гектара. Подтуркин рассказал, чем вызвано это снижение.
«Урожай ниже, чем ожидалось. Но пока убрали 40-50%. Также есть проблемы, которые связаны с внутренней политикой сахарных холдингов. Они в последние годы сделали ставку на собственное производство сырья. А севооборот предполагает, что свекла должна попадать на этот участок хотя бы раз в четыре-пять лет. В связи с перенасыщенностью сахарной свеклы в структуре севооборота начались серьезные болезни, которые тоже приводят к снижению урожайности. Даже не смотря на хорошие погодные условия, эта тенденция будет продолжаться дальше», - объяснил он.
При этом, по мнению председателя ассоциации, одна из главных причин проблем с урожаем связана с неправильной системой управления.
«Весной были заморозки, потом — засуха, дожди. Проблемы есть каждый год — это нормально. Грамотная технологическая политика смягчает все эти факторы. Но урожайность, качество свеклы будут снижаться. Потому что политика сахарных холдингов вырабатывается московскими "эффективными" менеджерами, которые никогда по земле ногами не ходили. Сельское хозяйство — не завод. Надо каждый день принимать решения, а люди хотят работать по шаблонам, которые им навязывали иностранные поставщики в том числе химии», - заметил он.
Подтуркин добавил, что ситуация по другим культурам в прочих регионах тоже не удовлетворительная.
«Рапорты Минсельхоза о "великом урожае" никак не соответствуют действительности. Они обваливают рынок и стимулируют уменьшение посевов культур. Краснодар, Ростов, Воронеж — самый низкий урожай за последние 20-25 лет. Это основные хлебосеющие регионы. Курск в этом году выплыл. У нас по зерновым — нормально, по свекле — провал. Сегодня себестоимость пшеницы составляет 12 с половиной рублей. А у нас ее покупают за 12-12,200 благодаря заявлениям министерства, что у нас рекордное количество зерна. А у нас его нет!», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2025 году конкуренты России по производству пшеницы собрали большой урожай, что влияет на цены.
- «Провал»: Сокращение урожая сахарной свеклы объяснили неправильным менеджментом
