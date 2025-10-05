«Провал»: Сокращение урожая сахарной свеклы объяснили неправильным менеджментом

Аграрии говорят, что в 2025 году урожайность сахарной свеклы снизилась до 25% по сравнению с прошлым годом. В том числе из-за майских заморозков, а позже — из-за засухи. Отмечается, что в связи с этим урожайность в среднем упала до 252 центнеров с гектара. Подтуркин рассказал, чем вызвано это снижение.

«Урожай ниже, чем ожидалось. Но пока убрали 40-50%. Также есть проблемы, которые связаны с внутренней политикой сахарных холдингов. Они в последние годы сделали ставку на собственное производство сырья. А севооборот предполагает, что свекла должна попадать на этот участок хотя бы раз в четыре-пять лет. В связи с перенасыщенностью сахарной свеклы в структуре севооборота начались серьезные болезни, которые тоже приводят к снижению урожайности. Даже не смотря на хорошие погодные условия, эта тенденция будет продолжаться дальше», - объяснил он.