Министр заступился за студента и дипломную от чат-бота

Наказывать студента, который написал дипломную работу при помощи нейросети, не стоит. Об этом завил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, этот случай показывает необходимость изменения подхода к образовательному процессу в вузах.

Как отметил Фальков, студент «проверил систему на прочность» и для него никаких негативных последствий быть не должно. А вот задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы их могли решать только студенты. Речь может идти, в том числе о комбинированных упражнениях, которые предполагают прямую проверку знаний, заявил министр.

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«Ну, а студенты всегда были изобретательны и всегда искали варианты, чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления. Этот студент ничуть не отличается от тех, что были и в наше время», - признал Фальков.

Ранее стало известно о том, что студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан успешно защитил дипломную работу, написанную с помощью чат-бота ChatGPT. В этом, несмотря на то, что проверка работы на плагиат показала 82% оригинальности, признался сам студент.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:Искусственный Интеллектвузы
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