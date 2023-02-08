Министр заступился за студента и дипломную от чат-бота

Наказывать студента, который написал дипломную работу при помощи нейросети, не стоит. Об этом завил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, этот случай показывает необходимость изменения подхода к образовательному процессу в вузах.

Как отметил Фальков, студент «проверил систему на прочность» и для него никаких негативных последствий быть не должно. А вот задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы их могли решать только студенты. Речь может идти, в том числе о комбинированных упражнениях, которые предполагают прямую проверку знаний, заявил министр.