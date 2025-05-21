Министр просвещения рассказал о правильном ударении в слове «граффити»

Ударение в слове «граффити» официально зафиксировано на втором слоге, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Его слова приводит РИА Новости.

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Уточняется, что в орфоэпическом словаре русского языка норма для этого заимствования была обозначена впервые. Оно употребляется только во множественном числе.

«Граффити» — это надпись или рисунок, который был нарисован красками или чернилами на стене или другой поверхности. К нему можно отнести любой вид уличного раскрашивания: от обычных слов до сложных рисунков.

Ранее сообщалось, что в слове «звонит» со временем может измениться ударение, напоминает НСН.

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Фото: t.me/minprosrf
ТЕГИ:Русский ЯзыкМинпросвет

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