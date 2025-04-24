В слове «звонит» изменится ударение

В будущем изменится ударение в слове «звонит», сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Марию Каленчук.

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По ее словам, ударение нужно будет делать на первый слог. Движения в эту сторону произношения уже начались. Специалист отметила, что «все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова».

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман сообщил НСН, что безграмотным чиновникам могут грозить претензии и подозрения, при этом в стенах Госдумы редко можно услышать речевые ошибки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
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