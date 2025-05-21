Министр просвещения рассказал, как будут оценивать поведение школьников

Министерство просвещения рассматривает три варианта выставления оценок за поведение школьников: зачет, трехбалльная и пятибалльная системы. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов на заседании Всероссийского родительского комитета.

В школах шести регионов России введут оценки за поведение в качестве эксперимента

Он отметил, что различные шкалы были согласованы вместе с учителями. На финальное обсуждение вынесли стандартную школьную систему, «зачет» или «незачет» и тройную градацию: неудовлетворительное поведение, удовлетворительное и образцовое.

Министр подчеркнул, что пока проект является обязательным только для шести регионов. С 1 сентября 2025 года он стартует в Ярославской, Новгородской и Тульской областях, а также в Луганской Народной, Чеченской и Мордовской республиках. Если эксперимент признают удачным, то с 2026 года все школьники будут получать оценки за свое поведение.

Ранее сообщалось, что в российских школах введут единое расписание уроков, напоминает НСН.

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Фото: t.me/minprosrf
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