Министр просвещения рассказал, как будут оценивать поведение школьников
Министерство просвещения рассматривает три варианта выставления оценок за поведение школьников: зачет, трехбалльная и пятибалльная системы. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов на заседании Всероссийского родительского комитета.
Он отметил, что различные шкалы были согласованы вместе с учителями. На финальное обсуждение вынесли стандартную школьную систему, «зачет» или «незачет» и тройную градацию: неудовлетворительное поведение, удовлетворительное и образцовое.
Министр подчеркнул, что пока проект является обязательным только для шести регионов. С 1 сентября 2025 года он стартует в Ярославской, Новгородской и Тульской областях, а также в Луганской Народной, Чеченской и Мордовской республиках. Если эксперимент признают удачным, то с 2026 года все школьники будут получать оценки за свое поведение.
Ранее сообщалось, что в российских школах введут единое расписание уроков, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Друг Паши Техника предрек продажу его личных вещей
- Собянин заявил об уничтожении еще семи летевших на Москву беспилотников
- Россиянам назвали причины плохой работы кондиционера в автомобиле
- В подмосковном Пушкино работает ПВО
- Советник президента России Кобяков заявил, что СССР еще существует
- Рубио: США не смогут решить все мировые проблемы
- Бастрыкин: Атакам ВСУ подверглись 43 региона России
- ФНС: Подоходный налог принес бюджету 38 млрд рублей в I квартале
- Путин вручит 22 мая высшие государственные награды
- СМИ: Внедорожник Гарика Харламова за 16 млн рублей залили кефиром в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru