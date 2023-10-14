Минимум один россиянин находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа
Предварительно, минимум один россиянин находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.
В посольстве также сообщили, что количество погибших россиян в Израиле в результате атаки движения «ХАМАС» возросло до 16.
Ранее, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает с Каиром вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Тогда же она отметила, что Евросоюз должен включиться в урегулирование военных действий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли Глушковский район Белгородской области
- Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения «Сказка» Сокурова
- Минимум один россиянин находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа
- Главная артерия. Крымский мост восстановлен раньше запланированных сроков
- Парижский Лувр закрылся для посетителей по соображениям безопасности
- Количество погибших в Израиле россиян выросло до 16
- СМИ: Ургант выступил в МГИМО как шоумен по приглашению одного из профессоров
- Украинский «чемодан без ручки». Запад устал помогать Киеву из-за Израиля
- Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет
- СМИ: Украина находится на грани в связи с ситуацией на фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru