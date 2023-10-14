Минимум один россиянин находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа

Предварительно, минимум один россиянин находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

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В посольстве также сообщили, что количество погибших россиян в Израиле в результате атаки движения «ХАМАС» возросло до 16.

Ранее, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает с Каиром вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Тогда же она отметила, что Евросоюз должен включиться в урегулирование военных действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ХамасРоссиянеПалестинаИзраильСектор Газа

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