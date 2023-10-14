Минимум один россиянин находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа

В посольстве также сообщили, что количество погибших россиян в Израиле в результате атаки движения «ХАМАС» возросло до 16.

Ранее, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает с Каиром вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Тогда же она отметила, что Евросоюз должен включиться в урегулирование военных действий, передает «Радиоточка НСН».

