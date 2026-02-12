СМИ: Максимальный размер штрафов по просрочке за рассрочку на жилье ограничат

По его словам, они могут достигать 50% от всей суммы долга. При этом квартиры до полного расчета остаются на балансе продавца, а сама рассрочка, по сути, подменяет кредит, обеспеченный ипотекой. По этой причине планируется урегулировать рынок рассрочки на жилье.

Готовящийся проект закона установит единые правила для рассрочки на жилье. Предлагается ограничить штрафы по просрочке - не более 20% от суммы просроченного платежа, а не от всей задолженности.

Отсутствие базовой финансовой грамотности и желание соответствовать красивой картинке в социальных сетях являются основными причинами, по которым люди попадают в кредитную кабалу. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог Мария Вольная.

