СМИ: Максимальный размер штрафов по просрочке за рассрочку на жилье ограничат
Российские власти планируют законодательно ограничить максимальный размер штрафов за просрочку платежей по рассрочке на жилье, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Службы по защите прав потребителей Центробанка Михаила Мамута.
По его словам, они могут достигать 50% от всей суммы долга. При этом квартиры до полного расчета остаются на балансе продавца, а сама рассрочка, по сути, подменяет кредит, обеспеченный ипотекой. По этой причине планируется урегулировать рынок рассрочки на жилье.
Готовящийся проект закона установит единые правила для рассрочки на жилье. Предлагается ограничить штрафы по просрочке - не более 20% от суммы просроченного платежа, а не от всей задолженности.
Отсутствие базовой финансовой грамотности и желание соответствовать красивой картинке в социальных сетях являются основными причинами, по которым люди попадают в кредитную кабалу. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог Мария Вольная.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне начнут получать уведомления на «Госуслугах» обо всех оформляемых кредитах
- Минфину предложено вдвое поднять лимит ссуды для кредитных каникул
- СМИ: Максимальный размер штрафов по просрочке за рассрочку на жилье ограничат
- ФАС может проверить резкий скачок цен на огурцы в рознице
- Строительство НПЗ на Сахалине должно решить вопрос высоких цен на топливо на Дальнем Востоке
- Захарова: Зеленский глумится над украинцами, говоря о невозможности выборов
- Крупнейший астероид пролетит мимо Земли 14 февраля
- Президент Литвы призвал воздержаться от царапания дверей Кремля
- Госдума отклонила запрос с призывом объяснить причины замедления Telegram
- ЦБ РФ назвал способы вернуть деньги при мошеннических переводах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru