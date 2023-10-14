ЦАХАЛ: В плену у ХАМАС находятся более 120 гражданских лиц

Палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа более 120 заложников-гражданских лиц. Об этом заявила Армия обороны Израиля.

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«Более 120 гражданских находятся в заложниках террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что радикалы ХАМАС могут удерживать около 150 израильтян, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Точных данных о числе пленных мирных жителей и военных не приводилось.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеХамасИзраиль

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