Минфину предложено вдвое поднять лимит ссуды для кредитных каникул

Банк России выступил с инициативой об увеличении максимального размера необеспеченных потребительских кредитов для участия в кредитных каникулах, сообщают «Известия».

Как заявил глава Службы по защите прав потребителей Цеентробанка Михаил Мамута, речь идет о сумме до 900 тыс. рублей вместо 450 тыс. По его словам, регулятор готов поддержать увеличение и соответствующие предложения уже направлены.

При этом нет планов менять установленный законом лимит по ипотечным договорам в 15 млн рублей, действующий с 2019 года.

Также Мамута сообщил, что российские власти планируют законодательно ограничить максимальный размер штрафов за просрочку платежей по рассрочке на жилье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

