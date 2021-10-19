«Дьявольский гуманизм». Выдержит ли малый бизнес новые ковид-ограничения
Российским предпринимателям грозит волна банкротств и разорений, уверен Дмитрий Потапенко.
Предприниматель Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» резко раскритиковал ограничительные меры, которые вводят российские власти для борьбы с пандемией. Так он отреагировал на предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.
«Сложно найти больше одного слова, тем более литературного. Готовиться надо к тому, что и дальше пойдет разорение. У нас и так количество банкротств физических лиц перевалило за 400 тысяч, близится к 500 тысячам. Готовиться следует к тому, что пострадает до 90% предприятий малого бизнеса, до 50% среднего и до 25% крупного бизнеса. Мои прогнозы будут исполнены быстрее, чем я рассчитывал, я думал, что это произойдет не раньше 2023 года. Но, судя по действиям наших властей, они выполняют пятилетку в два года. Я не очень себе представляю, где наши сограждане будут работать, именно по причине того, что удаленка и работа вне рабочих мест каким-то образом должны оплачиваться, пойдут сокращения. И здесь власти проявят дьявольский гуманизм, они вызовут компании на ковер и скажут: «ни при каких обстоятельств вы не имеете права людей увольнять, переводите их на какую угодно форму занятости». Поскольку мы находимся в феодальной системе управления, то феодалы решают исключительно свои локальные задачи», - посетовал Потапенко.
По его словам, руководство страны не волнует судьба российского бизнеса.
«Что касается QR-кодов, то я вообще считаю, что фитнес-залы, ресторанный бизнес трогать бессмысленно, потому что максимальная концентрация граждан наблюдается в общественном транспорте, в автобусах и трамваях. Но, как мы знаем, это государственная история, а частный бизнес – это «имитация бурной деятельности», и если он сдохнет, то и на Старой площади, и в Совете Федерации в столовке будут по-прежнему кормить комплексным обедом за 120 рублей. А то, что недавно полученные [российскими ресторанами] звезды Мишлена могут быть спущены в унитаз, ну так ведь какие-то же звезды останутся», - сыронизировал предприниматель.
Длинные ноябрьские выходные не решат проблему с распространением COVID-19 и являются «первой ласточкой» перед более жесткими мерами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.
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