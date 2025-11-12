В Госдуме заявили, что на полный запрет вейпов в России уйдет всего месяц
При наличии политической воли запретить вейпы и электронные сигареты на территории России можно будет за месяц, сказал НСН Алексей Куринный.
Полностью запретить вейпы и электронные сигареты в России можно за месяц, но пока у регионов нет таких полномочий. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
В Санкт-Петербурге могут полностью запретить вейпы уже в этом году, электронные сигареты – в 2026 году, заявил сенатор Андрей Кутепов на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Куринный отметил, что полностью запретить вейпы и электронные сигареты в России можно за месяц.
«Если будет политическая воля, в течение месяца можно будет принять необходимые нормативные акты. Сложно сказать, когда электронные сигареты и вейпы законодательно запретят. Только мой законопроект лежит уже более полугода. Пока регионы не могут самостоятельно запрещать продажу и распространение вейпов и электронных сигарет. Первым такое желание выразил даже не Санкт-Петербург — пионером в этом плане стала Нижегородская область, губернатор региона первым преподнес эту идею президенту России и получил одобрение на реализацию пилотного варианта на своей территории. Знаю, что и Северный Кавказ заявлял о готовности поучаствовать в этом эксперименте», — сказал Куринный.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 69% россиян выступают за полный запрет продажи вейпов на территории страны.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru