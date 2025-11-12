Полностью запретить вейпы и электронные сигареты в России можно за месяц, но пока у регионов нет таких полномочий. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

В Санкт-Петербурге могут полностью запретить вейпы уже в этом году, электронные сигареты – в 2026 году, заявил сенатор Андрей Кутепов на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Куринный отметил, что полностью запретить вейпы и электронные сигареты в России можно за месяц.