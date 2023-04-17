Минфин отказался обсуждать идею об ограничении хранения наличных
Министерство финансов не обсуждает и не рассматривает инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана о декларировании наличных свыше миллиона рублей, сообщают СМИ со ссылкой на ведомство.
В Минфине заявили, что инициатива не соответствует финансово-экономической политике страны. Идея не отвечает интересам граждан, подчеркнули в ведомстве.
Законопроект о запрете хранить незадекларированные наличные средства в размере более миллиона рублей еще не готов, заявил Вассерман агентству ТАСС.
В беседе с «Радиоточкой НСН» парламентарий заверил, что проект не ударит по честным гражданам. Он исключил массовые обыски.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- Пентагон поручил проверить обращение с секретными данными
- ЦБ спрогнозировал значительное ускорение инфляции в России
- Минфин отказался обсуждать идею об ограничении хранения наличных
- «Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина
- СМИ: Тайвань закупит 400 ракет на случай нападения Китая
- Индия обогнала Китай по численности населения
- Парижане вышли на протест против пенсионной реформы с ложками и кастрюлями
- Вассерман: проект об ограничении хранения наличных еще не готов
- МВД утвердило критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков
- Захарова возмутилась призывами Запада отменить приговор Кара-Мурзе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru