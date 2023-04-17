Минфин отказался обсуждать идею об ограничении хранения наличных

Министерство финансов не обсуждает и не рассматривает инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана о декларировании наличных свыше миллиона рублей, сообщают СМИ со ссылкой на ведомство.

«Надеюсь, это шутка»: Сенатор об идее Вассермана декларировать наличные более миллиона рублей

В Минфине заявили, что инициатива не соответствует финансово-экономической политике страны. Идея не отвечает интересам граждан, подчеркнули в ведомстве.

Законопроект о запрете хранить незадекларированные наличные средства в размере более миллиона рублей еще не готов, заявил Вассерман агентству ТАСС.

В беседе с «Радиоточкой НСН» парламентарий заверил, что проект не ударит по честным гражданам. Он исключил массовые обыски.

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ФОТО: РИА Новости
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