«Надеюсь, это шутка»: Сенатор об идее Вассермана декларировать наличные более миллиона рублей

Член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин назвал нежизнеспособным предложение декларировать сумму наличных более одного млн рублей, сообщает РИА Новости.

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По его словам, данная инициатива, озвученная депутатом Госдумы Анатолием Вассерманом, «не основано на современных экономических законах».

«Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил. Надеюсь, что это шутка. Здесь и говорить нечего», - заключил Башкин.

Ранее Вассерман заявил, что подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные на сумму более одного млн рублей, должны сообщить об этом налоговикам и объяснить происхождение средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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