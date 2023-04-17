«Надеюсь, это шутка»: Сенатор об идее Вассермана декларировать наличные более миллиона рублей

По его словам, данная инициатива, озвученная депутатом Госдумы Анатолием Вассерманом, «не основано на современных экономических законах».

«Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил. Надеюсь, что это шутка. Здесь и говорить нечего», - заключил Башкин.

Ранее Вассерман заявил, что подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные на сумму более одного млн рублей, должны сообщить об этом налоговикам и объяснить происхождение средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».