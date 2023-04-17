Вассерман: проект об ограничении хранения наличных еще не готов
Проект закона о запрете хранить незадекларированные наличные средства в размере более миллиона рублей еще не готов, заявил ТАСС депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По словам парламентария, в настоящее время идет сбор мнений. Запрошены отзывы об инициативе, сказал он.
Вассерман уточнил, что проектом закона предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей о неправомерном обороте наличных платежей. Нарушителей могут наказать штрафом в двукратном размере незаконно хранимой наличности, а также конфисковать их.
Член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин предположил, что инициатива Вассермана является шуткой. Сенатор назвал предложение нежизнеспособным и противоречащим современным экономическим законам, передает «Радиоточка НСН».
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