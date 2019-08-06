Минэкономразвития не согласилось в запретом крепкого алкоголя до 21 года

В заключении Минэкономразвития сообщается, что разница во вреде между спиртными напитками с содержанием алкоголя 16,5%, о котором идет речь в инициативе, и 17% неясна. В документе также сообщается, что модернизация кассового оборудования, а также программного обеспечения в магазинах потребует более четырех миллионов рублей «необоснованных расходов» и не менее двух месяцев времени.

Ранее генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в эфире НСН заявил о том, что является категорическим противником инициативы Минпромторга вывести пиво из категории алкогольной продукции.

