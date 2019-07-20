Эксперт раскритиковал предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил смягчить требования к продаже пива, выведя его, а также пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции. Предложение касается не только сферы продаж, но и общепита. Изменения задекларированы в проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы, сообщает РБК.

Министерство намерено согласовать документ с заинтересованными ведомствами, отмечают Известия.

Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в эфире НСН заявил о том, что является категорическим противником инициативы Минпромторга вывести пиво из категории алкогольной продукции.

«В год Россия выпивает около 12 млрд. литров алкогольной продукции в натуральном выражении, из них 8 млрд. литров – это пиво и пивные напитки. Кроме того, производители пива и пивных напитков уже пользуются рядом преференций, которые существуют в российском законодательстве, в отличие от остальных участников рынка. Например, на пиве отсутствует специальная маркировка для внутреннего рынка и акцизная – для импортной продукции. Соответственно, изготовители несут меньше затрат на продвижение продукции. В отношении иной продукции алкогольного рынка маркировка обязательна. Поэтому давать дополнительные преференции производителям пива и пивной продукции к уже имеющимся, это очень-очень дискуссионно. Мягко говоря, чересчур. Потому что, повторюсь, в структуре оборота алкогольной продукции в Российской Федерации пиво и пивные напитки уже занимают 2/3 объема в натуральном выражении. Наша страна стала водочно-пивной. Считаю, что льготы, которые существуют для пива, необходимо «перемещать» в стороны производителей винодельческой продукции и развивать культуру потребления натуральных, «тихих» вин, игристых и так далее», - считает эксперт.