Виноделы предрекли рост пьянства в случае запрета продажи алкоголя в жилых зонах
Председатель Союза виноградарей и виноделов в эфире НСН сравнил идею вынести продажу алкоголя из жилых зон с «сухим законом» времен позднего СССР.
Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России призвал вынести продажу алкогольных напитков, в том числе пива, за пределы жилых зон. По его мнению, алкоголь нужно продавать только в крупных магазинах, расположенных, к примеру, на пустырях. А там, где это сделать невозможно, Брюн предлагает сократить разрешенные часы продажи алкоголя.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН раскритиковал предложение Брюна, заявив, что такие меры приведут к увеличению рынка контрафактного алкоголя и пьянству.
«Я в отличие от многих жил в те времена, когда придумали «полусухой» закон в 1985 году, и все запретили – Горбачев такое сделал. И лучше от этого не стало. Мы провели в стране гигантский эксперимент по запретам. Сейчас у нас все кому не лень чего-то запрещают. У нас на сегодняшний день количество точек, торгующих разными видами алкогольной продукции, соразмерно количеству точек в любой другой стране. Это нормальное соотношение, когда нормальные взрослые люди могут пойти и принять решение – купить или не купить. А когда начинают запрещать и уменьшать, это приводит к тому, что увеличивается нелегальная торговля, увеличивается количество контрафактного алкоголя и растет алкоголизм. Поэтому я против запретов , потому что запреты достали», - сказал он.
В июне Минздрав уже выступал с инициативой разрешить продажу алкоголя и табака только в специализированных магазинах. При этом в ведомстве сослались на опыт скандинавских стран, где такими мерами пытались решить проблему алкоголизации населения.
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