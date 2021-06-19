В России выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотра

Число поддельных сайтов, предлагающих получить диагностическую карту техосмотра, в мае выросло в пять раз. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование организации InfoSecurity a Softline Company.

В сети с начала мая обнаружили более 500 доменных имен со словом «техосмотр», и 90% ресурсов оказались мошенническими: их авторы предлагали получить диагностическую карту без посещения станции техобслуживания.

По словам генерального директора Infosecurity a Softline Company Кирилла Солодовникова, при обращении в подобные сервисы автовладельцам выдадут поддельную диагностическую карту. Однако вероятнее всего, что автомобилисты просто останутся без денег.

Как отметил эксперт, используя фейковые сайты, человек передает злоумышленникам большой объем персональных данных о себе и своем автомобиле, и в дальнейшем этой информацией могут воспользоваться мошенники.

Кроме того, Солодовников подчеркнул, что число мошеннических схем вырастет из-за отмены обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО.

