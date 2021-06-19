В России выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотра
Число поддельных сайтов, предлагающих получить диагностическую карту техосмотра, в мае выросло в пять раз. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование организации InfoSecurity a Softline Company.
В сети с начала мая обнаружили более 500 доменных имен со словом «техосмотр», и 90% ресурсов оказались мошенническими: их авторы предлагали получить диагностическую карту без посещения станции техобслуживания.
По словам генерального директора Infosecurity a Softline Company Кирилла Солодовникова, при обращении в подобные сервисы автовладельцам выдадут поддельную диагностическую карту. Однако вероятнее всего, что автомобилисты просто останутся без денег.
Как отметил эксперт, используя фейковые сайты, человек передает злоумышленникам большой объем персональных данных о себе и своем автомобиле, и в дальнейшем этой информацией могут воспользоваться мошенники.
Кроме того, Солодовников подчеркнул, что число мошеннических схем вырастет из-за отмены обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 262 / сут.
Умерли
128 тыс.+453 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 954 / сут.
- В России выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотра
- Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области
- В подтопленной Керчи восстановили энергоснабжение
- В Новосибирске произошел крупный пожар на территории металлургического завода
- СМИ сообщили о решении США вывести часть войск с Ближнего Востока
- Американец Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра
- Москву в субботу ожидает теплая и ясная погода
- Военные врачи из РФ в преддверии Дня медработника провели учения в Сирии
- На Украине отключили один из энергоблоков Хмельницкой АЭС
- СМИ: Московская полиция начала рейды по проверке масок у таксистов и пассажиров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru