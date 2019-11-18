Милонов увидел в законе о преследовании угрозу разведенным отцам

«Преследование, как и приставание, безусловно, не должно быть допустимо в нашем обществе. Но это должно быть общее понимание, а не тот смысл, который в него хотят впихнуть. Для авторов этого “закона ведьм” преследование — это когда мужчина хочет законно общаться со своими детьми, а ему такого права не дают. Они пытаются через закон наказать мужчину. Если этот закон будет принят, то мужчины, с которыми развелись жены, будут под реальной угрозой и могут вообще не увидеть своих детей. Потому что подлинные идеологи этого закона разводятся, выскакивают за более молодого или более богатого мужика и, чтобы не доставлять неудовольствие своему новому спонсору, хотят с помощью нового закона оградить реального отца от общения с детьми. Это закон, который разрушит право настоящих отцов и матерей общаться со своими детьми. С помощью этого закона получится так, что у кого адвокат “пожирнее”, тот из родителей и будет реально общаться с детьми. А если родитель бедный и не может нанять себе именитого адвоката, то он вообще детей не увидит никогда. Его еще и в тюрьму посадят, потому что по закону этому он будет признан насильником, преследователем и черт знает кем», — считает Милонов.

Депутат уверен, что в целом закон о домашнем насилии направлен против семьи и мужчины, в частности.

«Феминистки, мужененавистницы пытаются в этот закон впихнуть определение, что мужчины — это зло. Дух закона очень простой: семья — это насилие, отношение в семье — это насилие, мужики — это насильники. Поэтому нужно всячески ограждать женщин, как самодостаточных личностей, которые размножаются с помощью почкования и генной инженерии, вообще от мужиков. Источник этого законопроекта кроется в гей-клубах Нью-Йорка. Все, что там пытаются объединить, — это вопрос не о защите человека, а о торжестве феминизма. Авторы закона никакого отношения к нормальным людям не имеют, они не понимают, что такое семья, нормальные отношения в семье — сложные, разные отношения», —полагает депутат.

Под преследованием авторы законопроекта предлагают понимать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле», в том числе поиски человека, устные и телефонные разговоры, контакт через третьих лиц, появление на месте работы или учебы, а также по месту проживания. В настоящее время понятия преследование в российском законодательстве нет.

