Милонов выступил против рассекречивания геоданных абонентов связи

Депутат Госдумы в эфире НСН признался, что не хотел бы делать свою жизнь публичной для всех граждан.

Минцифры предложило вывести геоданные абонентов из-под действия закона о тайне связи. В министерстве объясняют это необходимостью более оперативного получения информации при поиске пропавших людей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН выступил против подобной инициативы.

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«А если вы не пропали, а просто не хотите, чтобы другие знали, где вы находитесь? И вы не преступник, это же, по-моему, не противозаконно. Конечно, я думаю, государство и так знает, где мы находимся, чем мы занимаемся. Но чтобы об этом знали каждый встречный, тайные агентства… я бы не хотел, чтобы моя жизнь была всем известна во всех деталях, а вы?», – сказал он.

Также Милонов разделил в беседе с НСН мнение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что ситуацию в стране в связи с протестами нельзя охарактеризовать как массовые репрессии.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:Сотовые ОператорыВиталий Милонов
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