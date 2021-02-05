Милонов выступил против рассекречивания геоданных абонентов связи
Депутат Госдумы в эфире НСН признался, что не хотел бы делать свою жизнь публичной для всех граждан.
Минцифры предложило вывести геоданные абонентов из-под действия закона о тайне связи. В министерстве объясняют это необходимостью более оперативного получения информации при поиске пропавших людей.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН выступил против подобной инициативы.
«А если вы не пропали, а просто не хотите, чтобы другие знали, где вы находитесь? И вы не преступник, это же, по-моему, не противозаконно. Конечно, я думаю, государство и так знает, где мы находимся, чем мы занимаемся. Но чтобы об этом знали каждый встречный, тайные агентства… я бы не хотел, чтобы моя жизнь была всем известна во всех деталях, а вы?», – сказал он.
Также Милонов разделил в беседе с НСН мнение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что ситуацию в стране в связи с протестами нельзя охарактеризовать как массовые репрессии.
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