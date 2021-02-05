Милонов выступил против рассекречивания геоданных абонентов связи

«А если вы не пропали, а просто не хотите, чтобы другие знали, где вы находитесь? И вы не преступник, это же, по-моему, не противозаконно. Конечно, я думаю, государство и так знает, где мы находимся, чем мы занимаемся. Но чтобы об этом знали каждый встречный, тайные агентства… я бы не хотел, чтобы моя жизнь была всем известна во всех деталях, а вы?», – сказал он.

Также Милонов разделил в беседе с НСН мнение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что ситуацию в стране в связи с протестами нельзя охарактеризовать как массовые репрессии.

