Милонов согласился с Песковым, что в России нет репрессий
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин подписал закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве
Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции РФ.
Виталий Милонов: «Это значит, если Евросоюз или США протащат, к примеру, через ООН резолюцию о том, что наши семья, будем так говорить, такие же, как не наши, а их, неправильные семья, то мы эту норму принимать не будем, потому что наша семья – это мама и папа. А две папы – это не наша семья, да и не семья это вовсе», – сказал в эфире НСН Виталий Милонов.
Песков заявил об отсутствии репрессий в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен с тем, что ситуацию в стране в связи с протестами можно охарактеризовать как массовые репрессии.
Виталий Милонов: «Действительно, участвовали в мероприятиях десятки тысяч человек, а наказали единицы, потому что они хулиганили», – отметил он для НСН.
Горбачев назвал создателей «Спутник V» достойными Нобелевской премии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев поддержал идею выдвинуть создателей российской вакцины «Спутник V» на Нобелевскую премию.
Виталий Милонов: «В этой новости есть два положительных момента. Во-первых, мы, конечно, выступаем за то, чтобы наши ученые действительно стали нобелевскими лауреатами, а во-вторых, Михаил Сергеевич Горбачев предложил что-то хорошее. Вот это диво-дивное», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Данные о местоположении абонентов выведут из-под охраны тайны связи
Минцифры предложило вывести геоданные абонентов из-под действия закона о тайне связи. В министерстве объясняют это необходимостью более оперативного получения информации при поиске пропавших людей.
Виталий Милонов: «А если вы не пропали, а просто не хотите, чтобы другие знали, где вы находитесь? И вы не преступник, это же, по-моему, не противозаконно. Конечно, я думаю, государство и так знает, где мы находимся, чем мы занимаемся. Но чтобы об этом знали каждый встречный, тайные агентства… я бы не хотел, чтобы моя жизнь была всем известна во всех деталях, а вы?», – поделился своим мнением с НСН Виталий Милонов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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