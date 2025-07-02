Снисхождение можно проявить к девушке-спортсменке после её извинений за то, что она дала покурить вейп орангутану Дане в сафари-парке «Тайган» в Крыму. Об этом в комментарии НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Боксерша из Краснодара Анастасия Лучкина в минувший понедельник «угостила» вейпом орангутана в парке львов, а видео опубликовала в соцсетях. В Федерации бокса России осудили такое поведение члена сборной, вплоть до возможного исключения из команды. Ее уже исключили из клуба «Боец», сообщил тренер девушки.

Лучкина уже опубликовала в соцсетях извинение. Она призналась, что дала покурить орангутану «в погоне за хайпом», подражая другими посетителями парка, которые также предлагали обезьяне табачные изделия. Анастасия подчеркнула, что не хотела причинить вреда животному и заверила, что такая ситуация не повторится.