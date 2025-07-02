Милонов простил боксерше «дьявольскую дудку» с обезьяной после извинений девушки
Депутат Госдумы заявил НСН, что спортсменка должна оплатить реабилитацию животного.
Снисхождение можно проявить к девушке-спортсменке после её извинений за то, что она дала покурить вейп орангутану Дане в сафари-парке «Тайган» в Крыму. Об этом в комментарии НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Боксерша из Краснодара Анастасия Лучкина в минувший понедельник «угостила» вейпом орангутана в парке львов, а видео опубликовала в соцсетях. В Федерации бокса России осудили такое поведение члена сборной, вплоть до возможного исключения из команды. Ее уже исключили из клуба «Боец», сообщил тренер девушки.
Лучкина уже опубликовала в соцсетях извинение. Она призналась, что дала покурить орангутану «в погоне за хайпом», подражая другими посетителями парка, которые также предлагали обезьяне табачные изделия. Анастасия подчеркнула, что не хотела причинить вреда животному и заверила, что такая ситуация не повторится.
«Откровенно говоря, это живодерский поступок. Животное гораздо умнее этой девушки, потому что не курит, и не надо наших обезьян скуривать своими дьявольскими дудками. Но, раз девушка повинилась и признала, что совершила глупый поступок, можно извинить. Однако она точно должна взять на себя расходы на курс реабилитации Даны. Будем откармливать и отпаивать соками, шавермой, чтобы обезьяна встала на ноги», - заметил Милонов.
В свою очередь адвокат Мария Ярмуш в комментарии НСН также выразила надежду, что обезьяне не потребуется какое-то оперативное вмешательство, а девушка отделается штрафом.
«Её поведение можно квалифицировать минимум как мелкое хулиганство, это КОАП, там штраф может быть и даже арест до 15 суток на усмотрение суда. Если животному нанесен ущерб и там нужно будет сделать ветеринарный осмотр, рентген, любые траты парка на ветеринарную помощь могут быть возложены по суду на эту девушку», - пояснила адвокат.
При этом Мария Ярмуш считает полезным, чтобы такая ситуация получила как модно большую огласку.
«Чем больше это будет освещаться в средствах массовой информации, соцсетях, тем лучше. Может быть, это остановит следующих таких любителей поснимать селфи. Животное защищено законом и любыми этическими моральными нормами. Нельзя так относиться к доверчивому существу. Ничего там смешного нет, это очень грустно. Это все равно, как будто бы дать этот вейп трехлетнему ребенку, потому что обезьяна не может ей ответить, она доверяет человеку», - отметила собеседница НСН.
Сразу после происшествия самочувствие обезьяны ухудшилось, она не ела и была вялой. Ветеринарный врач парка опасался, что Дана могла проглотить крышечку от вейпа и это могло привести к закупориванию кишечника. Однако после ветеринар сообщил, что всё обошлось - у орангутана появился аппетит, а работа кишечника свидетельствует об отсутствии закупорки.
Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что животные в большинстве зоопарков России беззащитны перед неадекватными посетителями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Сокращение поставок оружия Украине приближает окончание СВО
- Песков назвал звонок Зеленского Алиеву попыткой «подлить масло в огонь»
- Лукашенко решил помиловать ещё 16 заключенных
- Песков заявил, что Россия не угрожает Азербайджану
- Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА
- Госдума: Азербайджанскому певцу Эмину в России «отмена» не грозит
- В Кремле рассказали, что Путин и Макрон не обсуждали возможность личной встречи
- В Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолото»
- Алиханов заявил о завершении проектирования поезда для ВСМ
- В Москве шесть человек пострадали в ДТП с такси и каршерингом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru